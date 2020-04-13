В Житомирской области трое пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Двое пациентов находятся на кислородной поддержке

В Житомирской области трое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии из-за коронавируса. Об этом во время брифинга сказал председатель Житомирской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Бунечко, передает корреспондент РБК-Украина.

Виталий Бунечко сообщил о ситуации связанной с больными коронавирусом которые находятся в больницах.

"Из 95 случаев у нас три тяжелых. Один пациент подключен к аппарату ИВЛ, у всех остальных состояние контролируемое", - сказал он.

Кроме того, начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Николай Суслик добавил, что другие двое пациентов находятся на кислородной поддержке, а их состояние стабильно тяжелое.

Как он сообщил, в области 54 человека лечатся на самоизоляции и еще 38 находятся на стационарном лечении. Всего зафиксировано 95 случаев заражения, из которых трое летальных.

Напомним, по состоянию на вечер 13 апреля в Житомире зафиксировано 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По словам Сухомлина, 9 больных находятся в инфекционном отделении городской больницы.

Также по состоянию на 13 апреля официально подтверждено 3102 случая инфицирования коронавирусом в Украине.