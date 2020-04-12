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В Житомире количество больных COVID-19 превысило 10

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 22:01
В Житомире количество больных COVID-19 превысило 10
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Житомире зафиксировано 10 подозрений на коронавирус

По состоянию на вечер 12 апреля в Житомире зафиксировано 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

По словам Сухомлина, по состоянию на сегодня 9 больных находятся в инфекционном отделении городской больницы. Один из них находится в тяжелом состоянии на аппаратов искусственной вентиляции легких. Остальные больные в состоянии средней тяжести. Один пациент уже выздоровел и был выписан из больницы.

"Все они из разных районов, кто-то приехал из-за границы, кто-то имел контакты с теми, кто-то недавно вернулся из путешествия. Но часть не имела таких контактов. Поэтому проследить пути заражения во многих случаях очень сложно", - рассказал он.

Кроме того, в городе зафиксировано 10 подозрений на коронавирус. Сейчас образцы находятся в лаборатории. Результаты анализов ожидаются.

В Житомире количество больных COVID-19 превысило 10

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской городской больнице больной коронавирусом пациент находится в тяжелом состоянии в инфекционном отделении.

Также РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области выросло число зараженных коронавирусом. По состоянию на 12 апреля в области зафиксировано более 20 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили еще 3 случая инфицирования.

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