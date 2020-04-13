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У Житомирській області троє пацієнтів з коронавірусом знаходяться у тяжкому стані

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 13:06
У Житомирській області троє пацієнтів з коронавірусом знаходяться у тяжкому стані
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Двоє пацієнтів знаходяться на кисневій підтримці

У Житомирській області троє пацієнтів перебувають вкрай тяжкому стані через коронавірус. Про це під час брифінгу сказав голова Житомирської обласної державної адміністрації (ОДА) Віталій Бунечко, передає кореспондент РБК-Україна.

Віталій Бунечко повідомив про ситуацію пов'язану з хворими на коронавірус які перебувають в лікарнях.

"Із 95 випадків у нас три важких. Один пацієнт підключений до апарату ШВЛ, у всіх інших стан контрольований", - сказав він.

Крім того, начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Микола Суслик додав, що інші двоє пацієнтів знаходяться на кисневій підтримці, а загальний їх стан стабільно важкий.

Як він повідомив, в області 54 людини лікуються на самоізоляції та ще 38 перебувають на стаціонарному лікуванні. Всього зафіксовано 95 випадків зараження з яких троє летальних.

Нагадаємо, станом на вечір 13 квітня у Житомирі зафіксовано 11 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. За словами Сухомлина, 9 хворих перебувають в інфекційному відділенні міської лікарні.

Також станом на 13 квітня офіційно підтверджено 3102 випадки інфікування коронавірусом в Україні.

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