У Житомирській області різко зросла кількість випадків COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість заражених в області зросла до 270 осіб

В Житомирській області за останню добу лабораторно підтвердили 44 нових випадки зараження коронавірусом. Про це у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

За його словами, кількість заражених в області зросла до 270 осіб.

"Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі - 77 осіб, у Коростені - 64, і у Бердичеві - 46.", - зазначив голова ОДА.

Він також додав, що нові випадки інфікування були підтверджені в Житомирі, Олевську, Коростині, Бердичеві та Андрушівці.

При цьому Бунечко додав, що дві повторні проби тестів на коронавірус жителів Житомира та Гришковців показала наявність хвороби в організмі.

"На жаль, в результаті придбаної форми цукрового діабету та ускладнень, викликаних COVID-19, сьогодні помер мешканець Черняхівського району. Чоловік, 83 роки, було госпіталізовано 19 квітня по Черняхівського ТМО. Медики намагалися до останнього врятувати життя чоловікові, але хвороба виявилася сильнішою", - додав голова ОДА.

Нагадаємо, у Херсонській області за останню добу лабораторно підтвердили сім нових випадків коронавірусу. При цьому, в області від вірусу померла одна людина, ще шестеро - одужали.

Крім того, 20 квітня в Рівненській області лабораторно підтвердили 22 нових випадків захворювання коронавірусом.

Додамо, що число нових випадків COVID-19 в Україні скорочується третій день поспіль. За минулу добу в МОЗ зафіксували 261 новий випадок зараження коронавірусом на території України. При цьому 7 областей не надали жодної інформації щодо тестування на коронавірус.