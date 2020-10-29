В Житомирской области получили компенсации все семьи, пострадавшие от пожаров

В Житомирской области компенсации получили все 12 семей, пострадавших из-за лесных пожаров в Овручском районе. Им выплатили по 300 тысяч гривен.

Об этом заявил глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко в Facebook.

По его словам, процесс выплат задержался на полгода из-за того, что "отдельные деятели пытались нажиться или сделать себе пиар".

"Все 12 семей, пострадавших в результате лесных пожаров в Овручском районе, в полном объеме получили материальную помощь в размере 300 тысяч гривен", - написал Бунечко.

Напомним, масштабные пожары в Житомирской области вспыхнули в апреле. Тогда из-за пожаров были разрушены или повреждены более 70 домов. Пожары удалось ликвидировать лишь спустя две недели. При этом к тушению пожара было привлечено 596 человек и 77 единиц техники, а также авиация.

Тогда правительство выделило 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области.

РБК-Украина ранее сообщало, что одной из причин масштабных пожаров, которые возникли в Житомирской области, спасатели называют повреждения линии электропередач. Пожары, которые могли возникнуть вследствие этого, охватили более 4300 гектаров леса.