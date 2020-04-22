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Правительство выделит 25 млн гривен на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области

Новости » Общество     22.04.2020 - 14:09
Правительство выделит 25 млн гривен на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Шмыгаль поблагодарил спасателям и всем, кто помогает укрощать пожары

Сегодня, 22 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил Министерству экономики выделить 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Как он сообщил, в Житомирской области люди нуждаются в поддержке от государства из-за лесных пожаров, которые разрушили более 70 домов.

"Сегодня поручил Министерству экономики выделить 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области. Это, в частности, поддержка людей, которые пострадали из-за распространения огня"- написал Шмыгаль.

Кроме того, он поблагодарил спасателям и всем, кто помогает укрощать пожары.

Напомним, в Овручском районе Житомирской области локализовали два очага пожаров. К тушению привлечено 596 человек и 77 единиц техники.

РБК-Украина ранее сообщало, что одной из причин масштабных пожаров, которые возникли в Житомирской области, спасатели называют повреждения линии электропередач. Пожары, которые могли возникнуть вследствие этого, охватили более 4300 гектаров леса.

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Новости Украины Премьер-министрЖитомирпожарпомощьДенис Шмыгаль
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