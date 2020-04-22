В Житомирской области локализовали два очага лесных пожаров

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Оба очага находятся в Овручском районе

В Овручском районе Житомирской области локализовали два очага пожара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, пожарным удалось локализовать масштабный пожар травяного настила и лесной подстилки в Выступовичском лесничестве.

"Силами ГСЧС предоставляется помощь работникам лесного хозяйства, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пней и древесины. К тушению привлечено 596 человек и 77 единиц техники, из них от ГСЧС 72 человека личного состава и 16 единиц техники", - говорится в сообщении.

Также локализован пожар травяного настила и лесной подстилки вблизи села Островы. К тушению привлечены 137 человек и 18 единиц техники.

Напомним, одной из причин масштабных пожаров, которые возникли в Житомирской области, спасатели называют повреждение линии электропередач.

Также сообщалось о ликвидации очага пожара в Чернобыльской зоне рядом с поселком Корогод. В зоне отчуждения до сих пор есть несколько очагов пожара, в частности, возле села Рассоха, Кривая Гора и Рудьки-Буряковка.