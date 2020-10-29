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У Житомирській області отримали компенсації всі сім'ї, які постраждали від пожеж

Автор: Игорь Литвиненко

В Житомирській області компенсації отримали всі 12 сімей, постраждалих від лісових пожеж в Овруцькому районі. Їм виплатили по 300 тисяч гривень.

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Про це заявив голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко в Facebook.

За його словами, процес виплат затримався на півроку через те, що "окремі діячі намагалися нажитися або зробити собі піар".

"Всі 12 сімей, які постраждали в результаті лісових пожеж в Овруцькому районі, в повному обсязі отримали матеріальну допомогу у розмірі 300 тисяч гривень", - написав Бунечко.

Нагадаємо, масштабні пожежі в Житомирській області спалахнули в квітні. Тоді через пожежі були зруйновані або пошкоджені понад 70 будинків. Пожежу вдалося ліквідувати лише через два тижні. При цьому до гасіння пожежі було залучено 596 осіб і 77 одиниць техніки, а також авіація.

Тоді уряд виділив 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.

РБК-Україна раніше повідомляло, що однією з причин масштабних пожеж, які виникли в Житомирській області, рятувальники називають пошкодження лінії електропередач. Пожежі, які могли виникнути внаслідок цього, охопили понад 4300 гектарів лісу.

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