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В Житомирской области локализовали все очаги пожаров

Новости » Происшествия     22.04.2020 - 15:28
В Житомирской области локализовали все очаги пожаров
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Спасатели локализовали последний очаг возгорания на территории Виступовичского лесничества

Спасатели локализовали последний очаг лесного пожара в Житомирской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По словам директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимира Демчука, ситуация с пожарами в Житомирской области постепенно улучшается.

"По данным наземной разведки и спутникового мониторинга на утро очагов открытого огня не фиксировалось", - заявил Демчук.

Он добавил, что пожарные локализовали последний очаг возгорания на территории Виступовичского лесничества рядом с селами Жолудевка и Журба.

"Таким образом все очаги в Житомирской области локализованы. В настоящее время проводится проливка отдельных участков тления", - уточнил Демчук.

Напомним, лесные пожары в Житомирской области разрушили более 70 домов. Сегодня утром в ГСЧС сообщили о локализации двух очагов в Овручском районе, в частности, масштабный пожар травяного настила и лесной подстилки в Виступовичском лесничестве и вблизи села Островы.

Одной из причин масштабных пожаров, которые возникли в Житомирской области, спасатели называют повреждение линии электропередач.

Также РБК-Украина сообщало, что на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области правительство выделит 25 миллионов гривен.

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