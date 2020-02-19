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В Житомирской области автобус въехал в электроопору, есть жертвы

Новости » Происшествия     19.02.2020 - 10:16
В Житомирской области автобус въехал в электроопору, есть жертвы
Фото: на месте аварии автобуса (zt.npu.gov.ua)

Погиб водитель автобуса

В Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, сегодня около 7:15 в Коростене пассажирский автобус ПАЗ-4234 совершил столкновение с электроопорой. В результате аварии 66-летний водитель транспортного средства погиб.

Также в результате ДТП пострадали двое пассажиров в возрасте 53 и 63 года. Пострадавшие обратились в местную больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Правоохранители проверяют информацию о возможном резком ухудшении самочувствия водителя.

Напомним, что на автодороге Киев-Одесса произошло столкновения грузовика и рейсового автобуса. В результате аварии пострадали 18 человек. По состоянию на сейчас 8 пострадавших уже покинули лечебные учреждения.

Ранее РБК-Украина писало, что под Полтавой столкнулись маршрутка, автобус и грузовик. В результате тройного ДТП пострадали 5 человек. Инцидент произошел на автодороге Киев-Харьков.

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