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Под Полтавой произошло тройное ДТП с двумя автобусами, пострадали 5 человек

Новости » Происшествия     16.02.2020 - 15:30
Под Полтавой произошло тройное ДТП с двумя автобусами, пострадали 5 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция оформляет происшествие и выясняет обстоятельства ДТП

Под Полтавой столкнулись маршрутка, автобус и грузовик, в результате чего пострадали 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Отмечается, что на автодороге Киев - Харьков произошло столкновение грузовика, микроавтобуса Mercedes Sprinter рейсом "Харьков - Познань" и пассажирского автобуса. Пятерым пострадавшим оказывают медпомощь.

"Полиция оформляет происшествие и выясняет обстоятельства столкновения транспортных средств", - говорится в сообщении.

Напомним, в селе Коты Яворивского района (Львовская область) из водоема вытащили автомобиль с телами четырех человек.

РБК-Украина писало, что в Полтавской области вечером 15 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и грузовика, что повлекло гибель человека.

Ранее сообщалось, что в Харькове водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на двух пешеходов на проспекте Льва Ландау. От полученных травм пешеходы погибли. Их личности устанавливались. ДТП произошло 14 февраля около 15 часов.

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