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На трассе Киев-Одесса в ДТП с автобусом пострадали почти 20 человек

Новости » Происшествия     19.02.2020 - 09:35
На трассе Киев-Одесса в ДТП с автобусом пострадали почти 20 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На автодороге Киев-Одесса столкнулись грузовик и рейсовый автобус

На автодороге Киев-Одесса в результате столкновения грузовика и рейсового автобуса пострадали 18 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, столкнулись рейсовый автобус Temsa Diamond сообщением "Одесса-Киев" (в котором находилось 39 пассажиров и два водителя) и грузовой автомобиль Volvo.

В результате ДТП пострадали водитель и 17 пассажиров автобуса. По уточненной информации, на утро 8 граждан покинули лечебные заведения.

"Сменный водитель автобуса и водитель грузовика не пострадали и от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 февраля в Броварах пьяный полицейский сбил на пешеходном переходе двоих людей. В результате один человек погиб, еще один с травмами доставлен в больницу. Виновник ДТП пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие водители.

Как писало РБК-Украина, виновником ДТП оказался один из руководителей взвода полка полиции особого назначения полиции в Киевской области. Его задержало Государственное бюро расследований.

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