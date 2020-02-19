У Житомирській області автобус в'їхав в електроопору, є жертви

Фото: на місці аварії автобуса (zt.npu.gov.ua)

Загинув водій автобусу

У Житомирській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса, в результаті чого загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, сьогодні близько 7:15 у Коростені пасажирський автобус ПАЗ-4234 здійснив зіткнення з електроопорою. В результаті аварії 66-річний водій транспортного засобу загинув.

Також в результаті ДТП постраждали двоє пасажирів віком 53 та 63 роки. Постраждалі звернулися до місцевої лікарні для надання медичної допомоги.

Наразі причини та обставини інциденту встановлюються. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливе різке погіршення самопочуття водія.

Нагадаємо, що на автодорозі Київ-Одеса сталося зіткнення вантажівки та рейсового автобуса. В результаті аварії постраждали 18 людей. Станом на зараз 8 постраждалих вже покинули лікувальні заклади.

Раніше РБК-Україна писало, що під Полтавою зіткнулись маршрутка, автобус та вантажівка. В результаті потрійної ДТП постраждали 5 людей. Інцидент стався на автодорозі Київ-Харків.