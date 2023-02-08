В Житомирському районі буде чутно вибухи: в ОВА попередили про планові роботи

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Житомирської ОВА.

"Сьогодні впродовж дня буде чути вибухи.Звертаємо увагу на те, що хвилюватися не слід - ведуться планові роботи. Водночас закликаємо: під час повітряної тривоги не нехтуйте безпекою та прослідуйте в укриття", - пишуть в ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Київській області також лунали вибухи через ліквідацію вибухонебезпечних предметів. Перед цим сапери також працювали й у Вишгородському районі.

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