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В Житомирском районе будут слышны взрывы: в ОВА предупредили о плановых работах

Фото: в Житомирском районе будут слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Житомирском районе могут раздаваться взрывы. В течение дня будут вестись плановые работы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Житомирской ОВА.

"Сегодня в течение дня будут слышны взрывы. Обращаем внимание на то, что волноваться не следует - ведутся плановые работы. В то же время призываем: во время воздушной тревоги не пренебрегайте безопасностью и проследуйте в укрытие", - пишут в ОВА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Киевской области также раздавались взрывы из-за ликвидации взрывоопасных предметов. Перед этим саперы также работали и в Вышгородском районе.

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Житомир