Жителі Києва та області можуть чути вибухи: що відбувається
У Києві та області у середу, 25 січня, можуть бути чути вибухи. В одному із районів регіону працюють сапери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації.
"Сьогодні, 25 січня, у Вишгородському районі ліквідуватимуть вибухонебезпечні предмети. Тому в деяких районах міста будуть чути звуки вибухів. Не панікуйте", - йдеться у повідомленні.
При цьому у військовій адміністрації закликали громадян дотримуватись правил безпеки та до завершення повітряної тривоги перебувати у укриттях.
Нагадаємо, що в Україні станом на 10:20 середи оголошено масштабну повітряну тривогу. Це сталося після того, як у Білорусі окупанти підняли у небо свою авіацію.
Як повідомили раніше у Повітряних силах ЗСУ, в Україні можуть частіше звучати повітряні тривоги через авіаційні навчання в Білорусі, які там проводять російські окупанти.
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