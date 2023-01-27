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У Києві та області лунатимуть вибухи: з чим це пов'язано

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Київська область, П'ятниця 27 січня 2023 12:43
У Києві та області лунатимуть вибухи: з чим це пов'язано Фото: у Києві та області лунатимуть вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 27 січня, жителі столиці та Київської області можуть чути звуки вибухів, що пов'язані з ліквідацією вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

Повідомляється, що у п'ятницю біля одного з населених пунктів Бучанського району відбуватиметься ліквідація вибухонебезпечних предметів.

При цьому мешканців просять зберігати спокій, якщо вони почують вибухи, адже це планові роботи.

Нагадаємо, 25 січня вибухонебезпечні предмети ліквідовували у Вишгородському районі.

Окрім того, військові зазначали, що в Україні може побільшати повітряних тривог через авіаційні навчання у Білорусі.

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вибухи Київська область Буча
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