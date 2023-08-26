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В Житомирській області зіткнулися два літаки: загинув відомий льотчик

Фото: Андрій Пільщиков (скриншот відео)
Автор: Наталія Юрченко

У Житомирській області зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Внаслідок авіакатастрофи загинув відомий льотчик Андрій Пільщиков з позивним "Джус".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань та Повітряні сили ЗСУ.

Авіакатастрофа сталася у п'ятницю, 25 серпня, напередодні Дня авіації України. Під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіштовхнулися два літаки L-39. Загинули три українських пілоти.

Розпочате розслідування

ДБР вже почало кримінальну справу. Правоохоронці перевірять, чи були літаки у справному стані та чи було дотримано правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть діагностику "чорних ящиків". 

Попередня кваліфікація інциденту  - порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Фото: поблизу Житомира зіткнулися два літаки (t.me/DBRgovua)

Загинув відомий український льотчик

Внаслідок авіакатастрофи у Житомирській області загинув відомий в Україні льотчик-винищувач Андрій Пільщиков з позивним "Джус". Він був пілотом 40-ї бригади тактичної авіації 

З початку повномасштабної війни він захищав небо України, зокрема, брав участь в обороні столиці і був одним із "Привидів Києва". 

"Джус" неодноразово давав інтерв'ю українських та західним ЗМІ, в яких закликав надати Україні сучасні винищувачі.

"Висловлюємо співчуття рідним загиблих. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас", - зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у боях на Бахмутському напрямку загинув відомий український боєць Данііл Ляшук з позивним "Моджахед".

На початку березня 2023 року у бою під Бахмутом загинув Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі". Він - один із наймолодших Героїв України. Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв герою відзнаку "Хрест бойових заслуг".

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