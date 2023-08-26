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В Житомирской области столкнулись два самолета: погиб известный летчик

Фото: Андрей Пильщиков (скриншот видео)
Автор: Наталья Юрченко

В Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В результате авиакатастрофы погиб известный летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований и Воздушные силы ВСУ.

Авиакатастрофа произошла в пятницу, 25 августа, в канун Дня авиации Украины. Во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два самолета L-39. Погибли три украинских пилота.

Начато расследование

ГБР уже возбудило уголовное дело. Правоохранители проверят, были ли самолеты в исправном состоянии и было ли соблюдение правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут диагностику "черных ящиков". 

Предварительная квалификация инцидента - нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Фото: вблизи Житомира столкнулись два самолета (t.me/DBRgovua)

Погиб известный украинский летчик

В результате авиакатастрофы в Житомирской области погиб известный в Украине летчик-истребитель Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Он был пилотом 40-й бригады тактической авиации.

С начала полномасштабной войны он защищал небо Украины, в частности, участвовал в обороне столицы и был одним из "Призраков Киева".

"Джус" неоднократно давал интервью украинским и западным СМИ, в которых призывал предоставить Украине современные истребители.

"Выражаем соболезнования родным погибших. Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Напомним, ранее мы сообщали, что в боях на Бахмутском направлении погиб известный украинский боец Даниил Ляшук с позывным "Моджахед".

В начале марта 2023 года в бою под Бахмутом погиб Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи". Он - один из самых молодых Героев Украины. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил герою награду "Крест боевых заслуг".

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