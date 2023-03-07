Людина-символ. Зеленський емоційно відреагував на загибель "Да Вінчі"

Загибель Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі" , 27-річного Героя України та легендарного воїна комбата 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, настала у бою з російськими загарбниками під Бахмутом.

Про "Да Вінчі", його славне життя та подвиги у багаторічній обороні рідної землі від загарбників, висловився президент України Володимир Зеленський в емоційному відеозверненні.

Глава держави зазначив, що захисник України, герой-добровольець Коцюбайло став людиною-символом, людиною-хоробрістю.

"Да Вінчі" (фото: Facebook/Дмитро Коцюбайло)

"Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув у бою під Бахмутом, у бою за Україну. Із 14-го року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу", - сказав президент.

"Да Вінчі" - із наймолодших героїв України, і один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України, наголошує Зеленський.

"Да Вінчі" був удостоєний звання Героя України (фото: Facebook/Дмитро Коцюбайло)

"Да Вінчі" захищав Україну на фронті з 18 років (фото: Facebook/Дмитро Коцюбайло)

"Уже понад дев'ять років українські герої в жорстоких боях за державу виборюють майбутнє для України. Спокій і відносна безпека в тилових містах - це їхній подвиг. Наша впевненість у перемозі України - це їхня стійкість і сила", - каже глава держави.

Президент зазначив, що Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв, і пам'ять про них не згасне, проте загибель чекає лише на ворога, який прийшов на нашу землю.

"Да Вінчі" (фото: Facebook/Дмитро Коцюбайло)

"67 бригада, воїни, слава вашої хоробрості! Всі українці, хто б’ється за Бахмут, слава вашому героїзму! Дякую всім воїнам, чиї стійкість і наполегливість знищують армію окупанта на Донбасі!.. Слава всім українцям і українкам, хто зараз у бою! Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну! Слава Україні!" - сказав президент.

Відео: Зеленський висловився про смерть героя України "Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла