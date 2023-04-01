Під Бахмутом загинув відомий український військовий "Моджахед"
У боях на Бахмутському напрямку загинув відомий український боєць Данііл Ляшук з позивним "Моджахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"На жаль ми вимушені сповістити про загибель нашого друга, нашого брата, нашої рідної людини. Просимо владу надати звання героя України та надати громадянство посмертно, герою який воював за Україну", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, Ляшук Данііл - український військовий родом з міста Брест (Республіка Білорусь). Після анексії Криму у 2014 році прийняв рішення воювати на боці України та став до лав добровольчого батальйону "Торнадо", що діяв на сході України в зоні ООС (АТО).
У березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії Данііл Ляшук "Моджахед" знову потрапив на фронт. До своєї загибелі боєць встиг отримати два поранення, коли доставляв до свого підрозділу захопленого в полон російського військового.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у боях на сході України загинув колишній гуманітарний працівник Кевіна Д. Він був добровольцем.
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