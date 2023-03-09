ua ru
Чт, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Житомирській області ввели графіки відключення світла

Новость на русском →
Житомир, Четвер 09 березня 2023 20:20
У Житомирській області ввели графіки відключення світла Фото: у Житомирській області ввели графіки відключення світла (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Житомирській області з четверга, 9 березня, будуть діяти погодинні графіки відключення електроенергії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Житомирської ОВА.

Як повідомили у відомстві, відключення будуть відбуватись за секторами.

Якщо ваша адреса у вказаний період часу знаходиться у червоній зоні, то вірогідність відключення становить 75-100%.

Якщо ваша адреса у жовтій зоні, то вірогідність відключення - 25-50%. У білій - електроенергія гарантована при умові відсутності аварійних відключень або планових робіт.

У Житомирській області ввели графіки відключення світла

Фото: у Житомирській області ввели графіки відключення світла (t.me/zhytomyrskaODA)

Нагадаємо, росіяни сьогодні, 9 березня, в черговий раз завдали масованого ракетного удару по Україні.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки у Житомирі немає води, світла та опалення.

Також комунальні служби продовжують займатись ліквідацією наслідків ракетного обстрілу по інфраструктурі України. Однак в Житомирській та Харківській областях ситуація з енергопостачанням лишається досить складною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомир блекаут Війна Росії проти України ракетный удар Графік відключення світла
NEWS
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
DAILY
Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях