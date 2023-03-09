В Укренерго назвали регіони, де найскладніша ситуація з енергопостачанням

Комунальні служби продовжують займатись ліквідацією наслідків ракетного обстрілу по інфраструктурі України. Однак в Житомирській та Харківській областях ситуація з енергопостачанням лишається досить складною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укренерго.

Так, станом на 19:00 у Житомирській області вдалось відновити живлення критичної інфраструктури. Однак там все ще тривають ремонтні роботи в магістральній та в розподільчих мережах.

"Втім, ситуація з енергоживленням в області все ще хитка. Ворожі обстріли пошкодили обладнання, яке було відремонтовано після попередніх трьох терористичних атак на об’єкти Укренерго в Житомирській області", - сказано в повідомленні.

У Харківській області фахівці також працюють над відновленням енергопостачання. Їм вдалось заживити критичну інфраструктуру, яка відповідає за постачання води та опалення.

"Очікуємо, що протягом декількох днів ситуацію з енергопостачанням в цьому регіоні стабілізуємо", - розповіли в Укренерго.

При цьому в Одеській області залучені планові графіки відключень. А от в Дніпропетровській області мережевих обмежень немає.