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В Укренерго назвали регіони, де найскладніша ситуація з енергопостачанням

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Україна, Четвер 09 березня 2023 19:45
В Укренерго назвали регіони, де найскладніша ситуація з енергопостачанням Фото: в Укренерго назвали регіони, де найскладніша ситуація з енергопостачанням (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Комунальні служби продовжують займатись ліквідацією наслідків ракетного обстрілу по інфраструктурі України. Однак в Житомирській та Харківській областях ситуація з енергопостачанням лишається досить складною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укренерго.

Так, станом на 19:00 у Житомирській області вдалось відновити живлення критичної інфраструктури. Однак там все ще тривають ремонтні роботи в магістральній та в розподільчих мережах.

"Втім, ситуація з енергоживленням в області все ще хитка. Ворожі обстріли пошкодили обладнання, яке було відремонтовано після попередніх трьох терористичних атак на об’єкти Укренерго в Житомирській області", - сказано в повідомленні.

У Харківській області фахівці також працюють над відновленням енергопостачання. Їм вдалось заживити критичну інфраструктуру, яка відповідає за постачання води та опалення.

"Очікуємо, що протягом декількох днів ситуацію з енергопостачанням в цьому регіоні стабілізуємо", - розповіли в Укренерго.

При цьому в Одеській області залучені планові графіки відключень. А от в Дніпропетровській області мережевих обмежень немає.

Загалом у четвер окупанти випустили по Україні 81 ракету та 8 "Шахед". Сили ППО збили 34 ракети та 4 безпілотники.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки у Житомирі немає води, світла та опалення.

Також сьогодні росіяни випустили по Харкову 11 ракет. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого у місті відсутні вода, світло та тепло.

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