В Житомирской области с четверга, 9 марта, будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Житомирской ОВА.

Как сообщили в ведомстве, отключения будут происходить по секторам.

Если ваш адрес в указанный период времени находится в красной зоне, то вероятность отключения составляет 75-100%.

Если ваш адрес в желтой зоне, то вероятность отключения – 25-50%. В белой – электроэнергия гарантирована при условии отсутствия аварийных отключений или плановых работ.

Фото: в Житомирской области ввели графики отключения света (t.me/zhytomyrskaODA)