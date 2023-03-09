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В Житомирской области ввели графики отключения света

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Житомир, Четверг 09 марта 2023 20:20
В Житомирской области ввели графики отключения света Фото: в Житомирской области ввели графики отключения света (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Житомирской области с четверга, 9 марта, будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Житомирской ОВА.

Как сообщили в ведомстве, отключения будут происходить по секторам.

Если ваш адрес в указанный период времени находится в красной зоне, то вероятность отключения составляет 75-100%.

Если ваш адрес в желтой зоне, то вероятность отключения – 25-50%. В белой – электроэнергия гарантирована при условии отсутствия аварийных отключений или плановых работ.

В Житомирской области ввели графики отключения света

Фото: в Житомирской области ввели графики отключения света (t.me/zhytomyrskaODA)

Напомним, россияне сегодня, 9 марта, в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине.

Позже стало известно, что в результате атаки в Житомире нет воды, света и отопления.

Также коммунальные службы продолжают заниматься ликвидацией последствий ракетных обстрелов по инфраструктуре Украины. Однако в Житомирской и Харьковской областях ситуация с энергоснабжением остается достаточно сложной.

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Житомир блекаут Война России против Украины ракетный удар График отключения света
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