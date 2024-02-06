У Житомирській області через отруєння чадним газом загинули семеро осіб

Інцидент стався у селі Великі Низгірці Бердичівського району.

За попередніми даними, витік чадного газу відбувся через несправність газового опалення у приватному житловому будинку.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

Отруєння чадним газом в Україні

3 січня в одній із квартир багатоповерхівки міста Чоп на Закарпатті родина постраждала від, ймовірно, отруєння чадним газом.

А 23 грудня в Шосткинському районі Сумської області, родина отруїлась чадним газом. Дві людини загинули.

Також на початку листопада в Ужгороді ціла родина отруїлася чадним газом. Серед постраждалих двоє дітей віком 11 та 9 років, а також 6-місячне немовля.

У МОЗ дали поради, як уберегтися від отруєння чадним газом.

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