У Житомирській області через отруєння чадним газом загинули семеро осіб

У Житомирській області через отруєння чадним газом в приватному будинку загинули семеро осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДСНС України в Facebook.
Інцидент стався у селі Великі Низгірці Бердичівського району.
За попередніми даними, витік чадного газу відбувся через несправність газового опалення у приватному житловому будинку.
Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події.
3 січня в одній із квартир багатоповерхівки міста Чоп на Закарпатті родина постраждала від, ймовірно, отруєння чадним газом.
А 23 грудня в Шосткинському районі Сумської області, родина отруїлась чадним газом. Дві людини загинули.
Також на початку листопада в Ужгороді ціла родина отруїлася чадним газом. Серед постраждалих двоє дітей віком 11 та 9 років, а також 6-місячне немовля.
У МОЗ дали поради, як уберегтися від отруєння чадним газом.
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