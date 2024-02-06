В Житомирской области из-за отравления угарным газом погибли семь человек

В Житомирской области из-за отравления угарным газом в частном доме погибли семь человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в Facebook.
Инцидент произошел в селе Большие Низгорцы Бердичевского района.
По предварительным данным, утечка угарного газа произошла из-за неисправности газового отопления в частном жилом доме.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
3 января в одной из квартир многоэтажки города Чоп в Закарпатье семья пострадала от, вероятно, отравления угарным газом.
А 23 декабря в Шосткинском районе Сумской области семья отравилась угарным газом. Два человека погибли.
Также в начале ноября в Ужгороде целая семья отравилась угарным газом. Среди пострадавших двое детей 11 и 9 лет, а также 6-месячный младенец.
В Минздраве дали советы, как уберечься от отравления угарным газом.
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