На Житомирщині через зіткнення чотирьох авто постраждали діти

Масштабна автопригода сталася вранці 26 вересня поблизу села Березівка. На дорозі зіткнулися одразу чотири автомобілі - дві вантажівки та два легковики.

Через сильний удар одного з водіїв затисло в понівеченому легковому авто.

"Рятувальники за допомогою електроінструмента деблокували затиснутого водія одного з легковиків та передали його медикам", - зазначили в ДСНС.

Усіх шестеро травмованих, серед яких троє дітей, каретами швидкої допомоги госпіталізували до медичних закладів.

Фото: ДТП на Житомирщині (t.me/dsns_telegram)

Наразі на місці події працюють правоохоронці та фахівці, які з'ясовують усі обставини та причини аварії.