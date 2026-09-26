На Житомирщині через зіткнення чотирьох авто постраждали діти
Шестеро людей, зокрема троє дітей, отримали травми внаслідок масштабної аварії у Житомирському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
Масштабна автопригода сталася вранці 26 вересня поблизу села Березівка. На дорозі зіткнулися одразу чотири автомобілі - дві вантажівки та два легковики.
Через сильний удар одного з водіїв затисло в понівеченому легковому авто.
"Рятувальники за допомогою електроінструмента деблокували затиснутого водія одного з легковиків та передали його медикам", - зазначили в ДСНС.
Усіх шестеро травмованих, серед яких троє дітей, каретами швидкої допомоги госпіталізували до медичних закладів.
Фото: ДТП на Житомирщині (t.me/dsns_telegram)
Наразі на місці події працюють правоохоронці та фахівці, які з'ясовують усі обставини та причини аварії.
Нагадаємо, трагічні аварії зі смертельними наслідками та травмованими регулярно трапляються на українських автошляхах.
Зокрема, на трасі в Житомирській області внаслідок лобового зіткнення легковика й автобуса загинула головна редакторка видання "Фокус" Марія Скібінська.
Крім того, трапився інцидент і в Західному регіоні - у Львові на пішохідному переході двоє водіїв BMW збили батька з 8-річною донькою, які переходили дорогу.