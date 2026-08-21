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У Львові дві BMW збили батька і 8-річну доньку, які переходили на червоне світло

13:50 21.08.2026 Пт
1 хв
Постраждалі перебувають у реанімації
aimg Валерія Абабіна
У Львові дві BMW збили батька і 8-річну доньку, які переходили на червоне світло Фото: Авто Швидкої допомоги (Getty Images)
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У Львові на перехресті вулиць Кульчицької та Виговського двоє водіїв BMW на одному пішохідному переході збили 8-річну дівчинку та її 36-річного батька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

Обставини ДТП

Аварія сталася вчора близько 20:00 у Львові, на перехресті вулиць Кульчицької та Виговського.

За попередніми даними, 22-річний мешканець Яворівського району за кермом BMW збив 8-річну дівчинку, яка разом із батьком переходила дорогу по "зебрі".

Тієї ж миті на тому ж переході водій іншого BMW, 21-річний львів'янин, збив 36-річного батька дитини.

Попередньо чоловік із донькою переходили дорогу на червоне світло. Обидва водії, як показала перевірка, були тверезі.

Аби з'ясувати, з якою швидкістю рухалися обидві автівки, слідчі призначать автотехнічні експертизи.

Наразі батько й дитина перебувають у реанімації з тяжкими травмами.

У Львівській обласній прокуратурі відкрили провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі травми, - за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Львівській області вже неодноразово ставалися резонансні ДТП на пішохідних переходах, зокрема, у лютому окружний прокурор збив на переході двох дітей, унаслідок чого загинула 14-річна дівчина, а її брата госпіталізували.

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