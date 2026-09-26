В Житомирской области из-за столкновения четырех авто пострадали дети
Шесть человек, в том числе трое детей, получили травмы в результате масштабной аварии в Житомирском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
Масштабное происшествие произошло утром 26 сентября вблизи села Березовка. На дороге столкнулись сразу четыре автомобиля - два грузовика и две легковушки.
Из-за сильного удара одного из водителей зажало в изуродованном легковом авто.
"Спасатели с помощью электроинструмента деблокировали зажатого водителя одной из легковушек и передали его медикам", - отметили в ГСЧС.
Всех шестеро травмированных, среди которых трое детей, каретами скорой помощи госпитализировали в медицинские учреждения.
Фото: ДТП в Житомирской области (t.me/dsns_telegram)
На месте происшествия работают правоохранители и специалисты, которые выясняют все обстоятельства и причины аварии.
Напомним, трагические аварии со смертельным исходом и травмированными регулярно случаются на украинских автодорогах.
В частности, на трассе в Житомирской области в результате лобового столкновения легковушки и автобуса погибла главная редактор издания "Фокус" Мария Скибинская.
Кроме того, случился инцидент и в Западном регионе - во Львове на пешеходном переходе двое водителей BMW сбили отца с 8-летней дочерью, переходивших дорогу.