В Житомирской области из-за столкновения четырех авто пострадали дети

Шесть человек, в том числе трое детей, получили травмы в результате масштабной аварии в Житомирском районе.

Масштабное происшествие произошло утром 26 сентября вблизи села Березовка. На дороге столкнулись сразу четыре автомобиля - два грузовика и две легковушки.

Из-за сильного удара одного из водителей зажало в изуродованном легковом авто.

"Спасатели с помощью электроинструмента деблокировали зажатого водителя одной из легковушек и передали его медикам", - отметили в ГСЧС.

Всех шестеро травмированных, среди которых трое детей, каретами скорой помощи госпитализировали в медицинские учреждения.

Фото: ДТП в Житомирской области (t.me/dsns_telegram)

На месте происшествия работают правоохранители и специалисты, которые выясняют все обстоятельства и причины аварии.