У ДТП на Житомирщині загинула головна редакторка "Фокуса" Марія Скібінська

Смертельна аварія сталася вдень 29 серпня на трасі в Житомирській області внаслідок лобового зіткнення легковика й автобуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 5 канал та ДСНС.

Аварія сталася вдень 29 серпня поблизу села Сингаї Коростенського району Житомирської області, де зіткнулися легковик та автобус. Про це "5 каналу" повідомили правоохоронці, які працювали на місці події.

За інформацією ДСНС, рятувальники за допомогою гідравлічних інструментів деблокували тіла двох загиблих, затиснутих у понівеченому автомобілі. Травмованого водія автобуса також деблокували. Усі обставини з'ясовують фахівці.

Фото: Смертельна ДПТ в Житомирської області (facebook.com/DSNSZhytomyr)

За даними "5 каналу", разом із Марією загинула її мати - працівниця телеканалу Наталія Скібінська, яка перебувала в автівці разом із донькою.

Загибель журналістки у Facebook підтвердив її чоловік, військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ Данило Зубко. Деталі поховання повідомлять згодом.

Марія Скібінська мала понад 18 років стажу в медіа. Окрім "5 каналу", вона працювала в агенції "РБК-Україна", медіахолдингах UMH та Edipresse Ukraine, тривалий час очолювала редакцію сайту 5.UA. У листопаді 2025 року обійняла посаду головної редакторки видання "Фокус".