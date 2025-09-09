У Житомирі зросте ціна проїзду: скільки доведеться платити в автобусах і трамваях

Нагадаємо, минулого року багато обласних центрів України підняли тарифи на громадський транспорт, хоча в окремих містах ціни залишилися без змін, а в Харкові проїзд взагалі безкоштовний. Найдорожчий квиток на початку року був у Львові - 25 гривень при оплаті готівкою. В інших містах ціни коливаються від 6 до 22 гривень залежно від виду транспорту, маршруту та способу оплати.

РБК-Україна також розповідало про підвищення тарифів на проїзд у маршрутках Луцька з 28 серпня. Тепер дорослі пасажири сплачують 18 гривень замість 14, а учні - 9 гривень замість 7. Підняття цін перевізники пояснили зростанням витрат на пальне, ремонт, страхування та дефіцитом кадрів.