ua en ru
Чт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Луцьку підняли ціни на маршрутки: скільки тепер платити пасажирам

Четвер 28 серпня 2025 15:40
UA EN RU
У Луцьку підняли ціни на маршрутки: скільки тепер платити пасажирам Платити за проїзд у маршрутках Луцька доведеться більше (фото: suspilne.media/lutsk)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні, 28 серпня, в Луцьку почали діяти нові тарифи на проїзд пасажирів у маршрутках.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на misto.media.

Як саме змінилась вартість проїзду в Луцьку

Рішення про зміну вартості проїзду в маршрутках Луцька схвалили у середу, 20 серпня, під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.

З відповідною ініціативою перевізники виступили ще в липні, аргументуючи необхідність підняття тарифів:

  • збільшенням удвічі вартості страхування, техобслуговування;
  • збільшенням витрат на дизпаливо;
  • здорожчанням ремонту;
  • необхідністю купувати запчастини для автобусів у Європі;
  • нестачею кадрів і потребою їх бронювати.

Впродовж 10 днів рішення виконкому мали надрукувати в ЗМІ, щоб наступного після цього дня воно набуло чинності.

У середу, 27 серпня, рішення виконавчого комітету ЛМР №500-1 "Про вартість проїду в автобусах, що працюють на міських автобусних маршрутах у звичайному режимі руху" було надруковане в місцевій газеті "Луцький замок".

У Луцьку підняли ціни на маршрутки: скільки тепер платити пасажирамПублікація, розміщена в газеті "Луцький замок" (скриншот: misto.media)

Отже, сьогодні, 28 серпня, рішення щодо підвищення вартості проїзду набуло чинності.

Раніше дорослі пасажири у луцьких маршрутках платили по 14 гривень, а учні - по 7 гривень (такий тариф ввели ще влітку 2022 року).

Тепер же вартість проїзду дорослих пасажирів становить 18 гривень, а школярів - 9 гривень.

"У Луцьку за день одна маршрутка перевозить у середньому 545 пасажирів, за рік - 199 тисяч", - зауважили раніше у misto.media.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві здорожчали транспортні карти для оплати проїзду в міському транспорті.

Тим часом у Львові запустили так званий "єдиний" місячний безлімітний проїзний на весь транспорт.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко нещодавно повідомив, що ціни на проїзд в Києві можуть зрости через нестачу 8 млрд гривень у бюджеті.

Читайте також, хто в Україні має право на безкоштовний проїзд у транспорті (адже це - не лише пенсіонери).

Читайте РБК-Україна в Google News
Луцьк оплата проїзду Автомобільний рух маршрутчик Автобуси
Новини
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили