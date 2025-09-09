RU

В Житомире вырастет цена проезда: сколько придется платить в автобусах и трамваях

Фото: Терминал для оплаты проезда в автобусе в Житомире (КП "Житомиртранспорт")
Автор: Татьяна Веремеева

В Житомире могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте из-за подорожания топлива и электроэнергии. Проект решения горисполкома обнародовали 5 сентября, окончательное решение еще не принято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Житомир".

Как сообщил заместитель городского головы Александр Шевчук, исполком в ближайшее время проанализирует данные и определится с датой повышения тарифов. Основанием для пересмотра стоимости проезда стали обращения перевозчиков и коммунального предприятия из-за роста расходов на топливо, электроэнергию и зарплаты.

Согласно проекту решения:

  • проезд в электротранспорте вырастет на 2 гривны - до 10 гривен при оплате транспортной карточкой и до 12 гривен банковской;
  • на автобусных маршрутах тариф повысят до 15 гривен (сейчас 13-14 гривен в зависимости от способа оплаты);
  • льготные категории граждан и ученики останутся без изменений, проездные и тариф на безлимитные месячные проездные также не меняются.


Решение исполкома Житомирского горсовета (скриншот: РБК-Украина)

Приложение к решению исполкома Житомирского горсовета (скриншот: РБК-Украина)

Частные перевозчики объясняют необходимость повышения тарифов ростом цен на топливо, налогами и расходами на техническое обслуживание транспорта. Как отметил Аркадий Савицкий, без повышения тарифов перевозчики не смогли бы покрывать расходы.

Напомним, в прошлом году многие областные центры Украины подняли тарифы на общественный транспорт, хотя в отдельных городах цены остались без изменений, а в Харькове проезд вообще бесплатный. Самый дорогой билет в начале года был во Львове - 25 гривен при оплате наличными. В других городах цены колеблются от 6 до 22 гривен в зависимости от вида транспорта, маршрута и способа оплаты.

РБК-Украина также рассказывало о повышении тарифов на проезд в маршрутках Луцка с 28 августа. Теперь взрослые пассажиры платят 18 гривен вместо 14, а ученики - 9 гривен вместо 7. Поднятие цен перевозчики объяснили ростом расходов на топливо, ремонт, страхование и дефицитом кадров.

