В Житомире вырастет цена проезда: сколько придется платить в автобусах и трамваях

Напомним, в прошлом году многие областные центры Украины подняли тарифы на общественный транспорт, хотя в отдельных городах цены остались без изменений, а в Харькове проезд вообще бесплатный. Самый дорогой билет в начале года был во Львове - 25 гривен при оплате наличными. В других городах цены колеблются от 6 до 22 гривен в зависимости от вида транспорта, маршрута и способа оплаты.

РБК-Украина также рассказывало о повышении тарифов на проезд в маршрутках Луцка с 28 августа. Теперь взрослые пассажиры платят 18 гривен вместо 14, а ученики - 9 гривен вместо 7. Поднятие цен перевозчики объяснили ростом расходов на топливо, ремонт, страхование и дефицитом кадров.