Київ навіть не в топ-5. Де в Україні найдорощий проїзд у транспорті

Багато обласних центрів України підняли вартість проїзду у міському транспорті у 2024 році. Однак багато міст залишають тарифи незмінними, а у Харкові людей взагалі забезпечують безкоштовним громадським транспортом

РБК-Україна дізналося, скільки коштує проїзд у громадському транспорті в обласних центрах нашої країни та де доведеться заплатити найбільше.

Найвища вартість проїзду в Україні сьогодні зафіксована у Львові, де за умови готівкового розрахунку одна поїздка обійдеться в 25 гривень. Однак якщо розраховуватися карткою, то поїздка обійдеться набагато дешевше.

Заплатити 21 гривню доведеться за поїздку за одним із маршрутів у Сумах. В Одесі та Дніпрі максимальна ціна за поїздку в автобусах складає 20 гривень. У Миколаєві за проїзд до віддалених мікрорайонів, таких як Мала Корениха, ціна може досягати 20 гривень.

Вінниця

З 15 грудня 2024 року у Вінниці почали діяти оновлені тарифи на перевезення пасажирів у міському транспорті. Вартість проїзду становить: 12 гривень – у трамваях і тролейбусах; 15 гривень – у муніципальних автобусах.

Дніпро

У місті з 3 січня встановлено нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Максимальна вартість поїздки в автобусах тепер складає 20 гривень, а в електротранспорті та метро – 10 гривень.

Житомир

Вартість проїзду в громадському транспорті залежить від способу оплати. У комунальному транспорті з транспортною карткою за одну поїздку доведеться заплатити 8 гривень, банківською карткою – 10 гривень, готівкою – 15 гривень. У приватних маршрутках з транспортною карткою – 13 гривень, банківською карткою – 14 гривень, готівкою – 15 гривень.

Запоріжжя

Тарифи на проїзд у громадському транспорті у місті оновили у червні 2024 року. За поїздку на трамваї або тролейбусі, а також у комунальному автобусі потрібно заплатити 10 гривень. Для студентів вартість становить 10 гривень, а для учнів діє знижка – 5 гривень. У приватних маршрутках тарифи варіюються: на більшості маршрутів вартість проїзду становить 8 гривень, а на окремих – 15 гривень.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську з 20 червня 2024 року діють нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Якщо розраховуватися готівкою, то за одну поїздку доведеться заплатити 15 гривень, оплата банківською картою чи через QR-код – 12 гривень, проїзд із карткою "Галка" – 10 гривень, для студентів із карткою "Галка" – 8 гривень.

Київ

Вартість проїзду у громадському транспорті столиці залежить від кількості поїздок та виду транспорту. Ціна за одну поїздку становить: 8 гривень – в автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та метрополітені; 15 гривень – у міській електричці.

Мешканці та гості столиці також мають можливість придбати проїзний квиток на місяць або половину місяця, як для одного виду транспорту, так і для кількох одночасно.

Кропивницький

У місті встановлено наступні тарифи на проїзд: тролейбус – 8 гривень, автобус – 10 гривень, маршрутне таксі – 15 гривень. З перевізниками укладені угоди, які регулюють застосування цих тарифів.

Львів

У Львові вартість проїзду в міському транспорті залежить від способу оплати: 13 гривень – при оплаті транспортною карткою ЛеоКарт, 15 гривень – при оплаті банківською картою чи пристроєм з NFC, 25 гривень – при оплаті готівкою у водія, 6,5 гривень – для студентів при оплаті студентською транспортною карткою ЛеоКарт.

Миколаїв

У місті вартість проїзду в міському транспорті варіюється в залежності від виду транспорту та способу оплати: 8 гривень – в електротранспорті (трамвай, тролейбус), 7 гривень – при оплаті через QR-код в електротранспорті, 12 гривень – у комунальних автобусах, 15 гривень – у маршрутках приватних перевізників.

Також для маршрутів до віддалених мікрорайонів діють підвищені тарифи: 18 гривень – до Матвіївки (маршрут №54), 20 гривень – до Малої Коренихи.

Одеса

З 1 грудня 2024 року в Одесі піднялась вартість проїзду в міському транспорті. Тепер вартість поїздки в трамваях та тролейбусах складає 15 гривень замість попередніх 8 гривень, а в маршрутках ціна підвищилась до 20 гривень. Змінилися й тарифи на проїзні квитки в електротранспорті.

Полтава

Вартість проїзду в громадському транспорті складає 10 гривень для поїздки в тролейбусах та 12 гривень для комунальних автобусів.

Рівне

Вартість проїзду в міському транспорті не змінювалася з серпня 2022 року. У тролейбусах проїзд складає 8 гривень, а в маршрутках – 12 гривень.

Суми

Вартість проїзду в маршрутках складає 15 гривень. На маршруті № 51 в межах міста – також 15 гривень, а до села Піщане та в зворотному напрямку – 22 гривні. Проїзд у тролейбусі коштує 6 гривень. Безплатне перевезення доступне для учнів 1-4 класів, військовослужбовців ЗСУ та членів ДФТГ.

Тернопіль

За проїзд у міському транспорті доведеться заплатити 12 гривень при оплаті через електронний квиток "Соціальна карта Тернополянина", 14 гривень – при використанні неперсоніфікованого електронного квитка, та 15 гривень – при оплаті банківською карткою, пристроєм з NFC або разовим квитком.

Ужгород

В Ужгороді з кінця червня 2024 року піднялась ціна на проїзд у громадському транспорті – до 15 гривень за одну поїздку.

Харків

За проїзд у міському транспорті Харкова у період війни відмінили плату. Міський голова Ігор Терехов заявляє, що проїзд буде безкоштовним, поки є можливості у міського бюджету.

Херсон

В останнє тарифи на проїзд у міському транспорті піднімали у 2022 році. З того часу проїзд у тролейбусах коштує 6 гривень, а у всіх маршрутках – 8 гривень.

Хмельницький

У тролейбусах проїзд коштує 6 гривень при оплаті електронним квитком та 7 гривень готівкою. У автобусах і маршрутках вартість проїзду складає 12 гривень.

Черкаси

Ціна квитка у міських тролейбусах становить 10 гривень, а у маршрутках – 13 гривень.

Чернівці

Вартість проїзду у громадському транспорті складає: 12 гривень у тролейбусах та 14 гривень в автобусах. Для учнів ціна проїзду в автобусах становить 7 гривень на період навчального року, за умови, що це не вихідні та святкові дні.

Чернігів

У місті вартість проїзду в маршрутках складає 17 гривень при розрахунку готівкою та 12 гривень при оплаті через електронний квиток.

Зазначимо, що Донецьк і Луганськ тимчасово перебувають під окупацією, а адміністративні функції перенесено до інших міст.