У Житомирі зросте ціна проїзду: скільки доведеться платити в автобусах і трамваях
У Житомирі можуть підвищити вартість проїзду в громадському транспорті через здорожчання пального та електроенергії. Проєкт рішення міськвиконкому оприлюднили 5 вересня, остаточне рішення ще не ухвалене.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Житомир".
Як повідомив заступник міського голови Олександр Шевчук, виконком найближчим часом проаналізує дані та визначиться з датою підвищення тарифів. Підставою для перегляду вартості проїзду стали звернення перевізників та комунального підприємства через зростання витрат на пальне, електроенергію та зарплати.
Згідно з проєктом рішення:
- проїзд в електротранспорті зросте на 2 гривні - до 10 гривень при оплаті транспортною карткою та до 12 гривень банківською;
- на автобусних маршрутах тариф підвищать до 15 гривень (зараз 13-14 гривень залежно від способу оплати);
- пільгові категорії громадян та учні залишаться без змін, проїзні та тариф на безлімітні місячні проїзні також не змінюються.
Рішення виконкому Житомирської міськради (скриншот: РБК-Україна)
Додаток до рішення виконкому Житомирської міськради (скриншот: РБК-Україна)
Приватні перевізники пояснюють необхідність підвищення тарифів зростанням цін на пальне, податками та витратами на технічне обслуговування транспорту. Як зазначив Аркадій Савіцький, без підвищення тарифів перевізники не змогли б покривати витрати.
Нагадаємо, минулого року багато обласних центрів України підняли тарифи на громадський транспорт, хоча в окремих містах ціни залишилися без змін, а в Харкові проїзд взагалі безкоштовний. Найдорожчий квиток на початку року був у Львові - 25 гривень при оплаті готівкою. В інших містах ціни коливаються від 6 до 22 гривень залежно від виду транспорту, маршруту та способу оплати.
