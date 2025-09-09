ua en ru
У Житомирі зросте ціна проїзду: скільки доведеться платити в автобусах і трамваях

Вівторок 09 вересня 2025 06:40
У Житомирі зросте ціна проїзду: скільки доведеться платити в автобусах і трамваях Фото: Термінал для оплати проїзду у автобусі в Житомирі (КП "Житомиртранспорт")
Автор: Тетяна Веремєєва

У Житомирі можуть підвищити вартість проїзду в громадському транспорті через здорожчання пального та електроенергії. Проєкт рішення міськвиконкому оприлюднили 5 вересня, остаточне рішення ще не ухвалене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Житомир".

Як повідомив заступник міського голови Олександр Шевчук, виконком найближчим часом проаналізує дані та визначиться з датою підвищення тарифів. Підставою для перегляду вартості проїзду стали звернення перевізників та комунального підприємства через зростання витрат на пальне, електроенергію та зарплати.

Згідно з проєктом рішення:

  • проїзд в електротранспорті зросте на 2 гривні - до 10 гривень при оплаті транспортною карткою та до 12 гривень банківською;
  • на автобусних маршрутах тариф підвищать до 15 гривень (зараз 13-14 гривень залежно від способу оплати);
  • пільгові категорії громадян та учні залишаться без змін, проїзні та тариф на безлімітні місячні проїзні також не змінюються.

У Житомирі зросте ціна проїзду: скільки доведеться платити в автобусах і трамваях
Рішення виконкому Житомирської міськради (скриншот: РБК-Україна)

У Житомирі зросте ціна проїзду: скільки доведеться платити в автобусах і трамваях

Додаток до рішення виконкому Житомирської міськради (скриншот: РБК-Україна)

Приватні перевізники пояснюють необхідність підвищення тарифів зростанням цін на пальне, податками та витратами на технічне обслуговування транспорту. Як зазначив Аркадій Савіцький, без підвищення тарифів перевізники не змогли б покривати витрати.

Нагадаємо, минулого року багато обласних центрів України підняли тарифи на громадський транспорт, хоча в окремих містах ціни залишилися без змін, а в Харкові проїзд взагалі безкоштовний. Найдорожчий квиток на початку року був у Львові - 25 гривень при оплаті готівкою. В інших містах ціни коливаються від 6 до 22 гривень залежно від виду транспорту, маршруту та способу оплати.

РБК-Україна також розповідало про підвищення тарифів на проїзд у маршрутках Луцька з 28 серпня. Тепер дорослі пасажири сплачують 18 гривень замість 14, а учні - 9 гривень замість 7. Підняття цін перевізники пояснили зростанням витрат на пальне, ремонт, страхування та дефіцитом кадрів.

