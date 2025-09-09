У Житомирі зросте ціна проїзду: скільки доведеться платити в автобусах і трамваях

У Житомирі можуть підвищити вартість проїзду в громадському транспорті через здорожчання пального та електроенергії. Проєкт рішення міськвиконкому оприлюднили 5 вересня, остаточне рішення ще не ухвалене.

Приватні перевізники пояснюють необхідність підвищення тарифів зростанням цін на пальне, податками та витратами на технічне обслуговування транспорту. Як зазначив Аркадій Савіцький, без підвищення тарифів перевізники не змогли б покривати витрати.

Як повідомив заступник міського голови Олександр Шевчук, виконком найближчим часом проаналізує дані та визначиться з датою підвищення тарифів. Підставою для перегляду вартості проїзду стали звернення перевізників та комунального підприємства через зростання витрат на пальне, електроенергію та зарплати.

Нагадаємо, минулого року багато обласних центрів України підняли тарифи на громадський транспорт, хоча в окремих містах ціни залишилися без змін, а в Харкові проїзд взагалі безкоштовний. Найдорожчий квиток на початку року був у Львові - 25 гривень при оплаті готівкою. В інших містах ціни коливаються від 6 до 22 гривень залежно від виду транспорту, маршруту та способу оплати.

РБК-Україна також розповідало про підвищення тарифів на проїзд у маршрутках Луцька з 28 серпня. Тепер дорослі пасажири сплачують 18 гривень замість 14, а учні - 9 гривень замість 7. Підняття цін перевізники пояснили зростанням витрат на пальне, ремонт, страхування та дефіцитом кадрів.