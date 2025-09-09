ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Житомире вырастет цена проезда: сколько придется платить в автобусах и трамваях

Вторник 09 сентября 2025 06:40
UA EN RU
В Житомире вырастет цена проезда: сколько придется платить в автобусах и трамваях Фото: Терминал для оплаты проезда в автобусе в Житомире (КП "Житомиртранспорт")
Автор: Татьяна Веремеева

В Житомире могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте из-за подорожания топлива и электроэнергии. Проект решения горисполкома обнародовали 5 сентября, окончательное решение еще не принято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Житомир".

Как сообщил заместитель городского головы Александр Шевчук, исполком в ближайшее время проанализирует данные и определится с датой повышения тарифов. Основанием для пересмотра стоимости проезда стали обращения перевозчиков и коммунального предприятия из-за роста расходов на топливо, электроэнергию и зарплаты.

Согласно проекту решения:

  • проезд в электротранспорте вырастет на 2 гривны - до 10 гривен при оплате транспортной карточкой и до 12 гривен банковской;
  • на автобусных маршрутах тариф повысят до 15 гривен (сейчас 13-14 гривен в зависимости от способа оплаты);
  • льготные категории граждан и ученики останутся без изменений, проездные и тариф на безлимитные месячные проездные также не меняются.

В Житомире вырастет цена проезда: сколько придется платить в автобусах и трамваях
Решение исполкома Житомирского горсовета (скриншот: РБК-Украина)

В Житомире вырастет цена проезда: сколько придется платить в автобусах и трамваях

Приложение к решению исполкома Житомирского горсовета (скриншот: РБК-Украина)

Частные перевозчики объясняют необходимость повышения тарифов ростом цен на топливо, налогами и расходами на техническое обслуживание транспорта. Как отметил Аркадий Савицкий, без повышения тарифов перевозчики не смогли бы покрывать расходы.

Напомним, в прошлом году многие областные центры Украины подняли тарифы на общественный транспорт, хотя в отдельных городах цены остались без изменений, а в Харькове проезд вообще бесплатный. Самый дорогой билет в начале года был во Львове - 25 гривен при оплате наличными. В других городах цены колеблются от 6 до 22 гривен в зависимости от вида транспорта, маршрута и способа оплаты.

РБК-Украина также рассказывало о повышении тарифов на проезд в маршрутках Луцка с 28 августа. Теперь взрослые пассажиры платят 18 гривен вместо 14, а ученики - 9 гривен вместо 7. Поднятие цен перевозчики объяснили ростом расходов на топливо, ремонт, страхование и дефицитом кадров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир Автобусы
Новости
Враг атаковал Запорожье БпЛА: в ОВА показали последствия (фото). Есть раненая
Враг атаковал Запорожье БпЛА: в ОВА показали последствия (фото). Есть раненая
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины