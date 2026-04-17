Завербував 17-річну для ударів по ТЕС: СБУ повідомила про підозру топофіцеру ГРУ

СБУ заочно повідомила про підозру підполковника воєнної розвідки РФ (ГРУ), який організовував ракетно-дронові атаки на Прикарпаття. Для коригування ударів по енергооб’єктах окупант залучив 17-річну дівчину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

Як встановило розслідування, підривну діяльність координував співробітник російського ГРУ Марат Цевелев, який служить у 317-му морському центрі спецоперацій у Севастополі.

У січні цього року він готував серію ударів по Бурштинській ТЕС, оборонних об’єктах та ключовій електропідстанції західного регіону України.

Для збору розвідданих Цевелев завербував 17-річну випускницю місцевого технікуму. Дівчина потрапила в поле зору російської розвідки, коли шукала заробіток у Telegram-каналах.

Завдання для неповнолітньої агентки

За вказівками куратора дівчина спершу провела дорозвідку поблизу Бурштинської ТЕС та опорної підстанції, щоб оцінити стан об'єктів після попередніх атак.

Надалі вона мала відзняти на фото та відео один із об’єктів ЗСУ, позначивши його координати на Google-карті. Зібрані дані Цевелев наказав узагальнити та переслати йому через месенджер.

Агентку затримали "на гарячому" під час фотографування військового об’єкта. У неї вилучили смартфон із доказами злочинів.

На підставі зібраних доказів підполковнику Марату Цевелеву заочно повідомлено про підозру у шпигунстві (ч. 1 ст. 114 ККУ). Обвинувальний акт щодо неповнолітньої агентки вже скеровано до суду за статтею про державну зраду (ч. 2 ст. 111 ККУ).