Уражено РЛС "Подльот", "Небо-М" й не тільки: результати нових ударів ЗСУ по ворогу

Сили оборони України уразили РЛС "Подльот" і "Небо-М", пункти управління, склад зберігання катерів та інші логістичні об'єкти російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

За інформацією Генштабу, вчора та у ніч на 17 квітня підрозділи Сил оборони уразили пункти управління противника, зокрема командно-спостережний пункт у районі населеного пункту Довге (ТОТ Луганської обл.), а також пункти управління дронів окупантів у районах населених пунктів Тьоткіно (Курська обл., РФ), Успенівка та Зелене Запорізької області.

Також уражено базу з ремонту та обслуговування озброєння та військової техніки (Клинкине, ТОТ Донецької обл.), логістичний хаб (Мангуш, ТОТ Донецької обл.), а також склад зберігання десантно-штурмових катерів (Чорноморське, ТОТ АР Крим).

Серед іншого наші воїни били по складах боєприпасів противника у районах населених пунктів Скадовськ (ТОТ Херсонської обл.), Пантелеймонівка (ТОТ Донецької обл.) та Довжанськ (ТОТ Луганської обл.).

Крім того, уражено склад матеріально-технічних засобів та склад пально-мастильних матеріалів у районах н.п. Сабівка і Ровеньки Луганської області відповідно.



За результатами попередніх уражень встановлено:

підтверджено знищення 9 квітня 2026 року лабораторії дронів у районі Орлинського (Донецька обл.);

у результаті бойової роботи 16 квітня 2026 року підтверджено ураження радіолокаційної станції "Небо-М" (Черновєц, Бєлгородська обл., РФ);

підтверджено ураження 15 квітня 2026 року радіолокаційної станції "Подльот" (Новомарьєвка, Ростовська обл., РФ).

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Також Сили спеціальних операцій уразили логістичну базу засекреченого російського центру безпілотних технологій "Рубікон" в окупованому Мангуші на Донеччині у ніч проти 17 квітня.

Низку ударів по об’єктах противника провели дронам підрозділів Middle-strike ССО. На місці зафіксовано вибухи та масштабні пожежі