СБУ викрила агента ФСБ, який готував нові удари по київських ТЕЦ

СБУ затримала під Києвом агента ФСБ, який брав участь у підготовці нових ударів по столичному регіону. Його основними "цілями" були місцеві теплоелектроцентралі та пункти базування Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ .

Підготовкою нових обстрілів займався завербований наркозалежний мешканець Обухівського району. Росіяни звернули на нього увагу, коли той шукав у Телеграм-каналах "легких заробітків".

Встановлено, що зловмисник обходив периметри ТЕЦ, що розташовані у Києві та області, щоб з’ясувати та поінформувати росіян про технічний стан енергооб’єктів після попередніх обстрілів.

Крім цього, фігурант об’їжджав місцевість, щоб виявити розташування Сил оборони, зокрема підрозділів СБУ.

Згідно з матеріалами слідства, чоловік отримував від російського куратора гроші на проведення розвідвилазок на спеціально створений криптогаманець.

Для конспірації зловмисник спілкувався із росіянами через анонімний чат месенджера - спецслужбісти РФ замаскувались під рекрутерку, яка "підшукувала персонал" для роботи в торговельній мережі.

В подальшому ворог планував здійснити повторні атаки по Київщині з використанням ударних безпілотників, ракет і балістики.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.