В Житомире разоблачили агента, который ежемесячно создавал тысячи фейков для РФ

12:38 20.04.2026 Пн
2 мин
Основными его клиентами были представители спецслужб врага
aimg Елена Чупровская
В Житомире разоблачили агента, который ежемесячно создавал тысячи фейков для РФ Фото: в Житомире ликвидировали ботоферму (facebook com SecurSerUkraine)

В Житомире задержали мужчину, который ежемесячно продавал России тысячи фейковых аккаунтов в Телеграме. Через них россияне разгоняли ложь об Украине и присылали анонимные "заминирования".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Читайте также: Поражены РЛС "Подлет", "Небо-М" и не только: результаты новых ударов ВСУ по врагу

Продавал по 3 тысячи фейков в месяц

Задержанный наладил целый бизнес на поддержку вражеской пропаганды. Схема была проста:

  • он регистрировал "подставные" Телеграмм-аккаунты на номера украинских мобильных операторов;
  • затем продавал их на специализированных вражеских платформах в интернете;
  • ежемесячно по ту сторону границы уходило более 3 тысяч таких страниц.

Покупателями были преимущественно представители российских спецслужб.

В Житомире разоблачили агента, который ежемесячно создавал тысячи фейков для РФ

Фото: В Житомире задержали мужчину за продажу Telegram-аккаунтов россиянам (t.me/SBUkr)

Для чего использовали фейки

Россияне применяли купленные аккаунты в двух направлениях.

Во-первых - распространение дезинформации. Через эти страницы, замаскированные под обычных украинцев, враг разгонял ложь о Силах обороны и внутренней ситуации в стране.

Во-вторых - анонимные "заминирования". Фейковые аккаунты рассылали сообщения о минировании украинских объектов - чтобы посеять панику среди людей и дестабилизировать обстановку.

Фото: СБУ остановила поставщика аккаунтов для российских спецслужб (t.me/SBUkr)

Что нашли во время обыска

Сотрудники СБУ задержали фигуранта дома - именно там он и организовал ботоферму. Одновременно правоохранители заблокировали почти 20 тысяч фейковых профилей, которые "обслуживали" российские спецслужбы.

Во время обысков изъяли:

  • компьютерную технику;
  • USB-хабы с модемами;
  • мобильные телефоны;
  • почти 2 тысячи сим-карт различных операторов.

Что грозит задержанному

Мужчине уже сообщено о подозрении по части 2 статьи 361 Уголовного кодекса - несанкционированное вмешательство в работу информационных систем по предварительному сговору группой лиц.

Следствие продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства и рассматривают возможность дополнительной квалификации его действий.

Операцию провели сотрудники СБУ в Житомирской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщало РБК-Украина, СБУ заочно сообщила о подозрении подполковнику ГРУ Марату Цевелеву - он завербовал 17-летнюю девушку для корректировки ударов по Бурштынской ТЭС на Прикарпатье. Агентку задержали во время фотографирования военного объекта.

Также сегодня СБУ задержала еще одного агента - на этот раз под Киевом. Завербованный житель Обуховского района обходил периметры столичных ТЭЦ и собирал для россиян данные о состоянии энергообъектов.

Больше по теме:
Служба безопасности Украины Российская Федерация Житомир Фейки
Новости
В Одессе в автомобиле нашли мертвым депутата горсовета
В Одессе в автомобиле нашли мертвым депутата горсовета
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы