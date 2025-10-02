UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Житомирі сталася пожежа у гуртожитку медінституту: постраждали четверо студентів

Фото: у Житомирі сталася пожежа у гуртожитку медінституту (t.me/zhytomyrskaODA)
Автор: Тетяна Степанова

Ввечері 2 жовтня сталася пожежа в одній з кімнат п'ятиповерхового гуртожитку Житомирського медичного інституту. Четверо студентів отруїлися димом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

За словами глави ОВА, на місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС, яким вдалося швидко локалізувати поширення вогню та загасити пожежу.

Внаслідок надзвичайної події четверо студентів надихалися продуктами горіння, отримали на місці першу медичну допомогу. Більше ніхто не постраждав.

Студенти та внутрішньо-переміщені особи - близько 400 людей - будуть розселені за необхідності в інші помешкання.

"Символічно, що для евакуації студентів була задіяна пожежна техніка, яку ми передавали рятівникам лише рік тому. Дякуємо нашим героям без зброї за оперативність, професіоналізм та готовність прийти на допомогу", - додав Бунечко.

 

Фото: у Житомирі сталася пожежа у гуртожитку медінституту (t.me/zhytomyrskaODA)

Пожежі в Україні

Нагадаємо, сьогодні вранці, 2 жовтня, у Голосіївському районі Києва сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці. Рятувальники евакуювали 12 осіб.

У ніч на 17 вересня в одному з районів Києва сталася масштабна пожежа. Палав багатоповерховий будинок неподалік від метро "Нивки". Полум'я охопило значну частину будинку.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЖитомирПожежаСтуденти