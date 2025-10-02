В Житомире произошел пожар в общежитии мединститута: пострадали четверо студентов

Вечером 2 октября произошел пожар в одной из комнат пятиэтажного общежития Житомирского медицинского института. Четверо студентов отравились дымом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.
По словам главы ОВА, на место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС, которым удалось быстро локализовать распространение огня и потушить пожар.
В результате чрезвычайного происшествия четверо студентов надышались продуктами горения, получили на месте первую медицинскую помощь. Больше никто не пострадал.
Студенты и внутренне перемещенные лица - около 400 человек - будут расселены при необходимости в другие помещения.
"Символично, что для эвакуации студентов была задействована пожарная техника, которую мы передавали спасателям только год назад. Спасибо нашим героям без оружия за оперативность, профессионализм и готовность прийти на помощь", - добавил Бунечко.
Фото: в Житомире произошел пожар в общежитии мединститута (t.me/zhytomyrskaODA)
