В Житомире произошел пожар в общежитии мединститута: пострадали четверо студентов

Фото: в Житомире произошел пожар в общежитии мединститута (t.me/zhytomyrskaODA)
Автор: Татьяна Степанова

Вечером 2 октября произошел пожар в одной из комнат пятиэтажного общежития Житомирского медицинского института. Четверо студентов отравились дымом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

По словам главы ОВА, на место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС, которым удалось быстро локализовать распространение огня и потушить пожар.

В результате чрезвычайного происшествия четверо студентов надышались продуктами горения, получили на месте первую медицинскую помощь. Больше никто не пострадал.

Студенты и внутренне перемещенные лица - около 400 человек - будут расселены при необходимости в другие помещения.

"Символично, что для эвакуации студентов была задействована пожарная техника, которую мы передавали спасателям только год назад. Спасибо нашим героям без оружия за оперативность, профессионализм и готовность прийти на помощь", - добавил Бунечко.

 

Фото: в Житомире произошел пожар в общежитии мединститута (t.me/zhytomyrskaODA)

 

Пожары в Украине

Напомним, сегодня утром, 2 октября, в Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар в многоэтажке. Спасатели эвакуировали 12 человек.

В ночь на 17 сентября в одном из районов Киева произошел масштабный пожар. Горел многоэтажный дом неподалеку от метро "Нивки". Пламя охватило значительную часть дома.

