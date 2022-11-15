У Житомирі після вибухів зникло світло

Поки що незрозуміло, чи був у місті "приліт". Однак голова Житомирської ОВА у своєму Telegram повідомив, що над територією області працює система ППО.

"В черговий раз наголошую на повній забороні на фото- та відеофіксацію роботи протиповітряної оборони та падіння уламків", - написав він.

Оновлено 16:37.

За словами голови Житомирської міськради Сергія Сухомліна, ворог завдав по місту два ракетні удари. Метою ворога стала енергетична інфраструктура. Поки що місто залишається без енергопостачання.