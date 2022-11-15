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У Житомирі після вибухів зникло світло

Фото: у Житомирі після вибухів зникло світло (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Житомирі 15 листопада пролунали вибухи. За інформацією місцевих жителів, місто частково залишилося без води та світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Житомир".

Поки що незрозуміло, чи був у місті "приліт". Однак голова Житомирської ОВА у своєму Telegram повідомив, що над територією області працює система ППО.

"В черговий раз наголошую на повній забороні на фото- та відеофіксацію роботи протиповітряної оборони та падіння уламків", - написав він.

Оновлено 16:37.

За словами голови Житомирської міськради Сергія Сухомліна, ворог завдав по місту два ракетні удари. Метою ворога стала енергетична інфраструктура. Поки що місто залишається без енергопостачання.

Нагадаємо, російська армія у вівторок, 15 листопада, знову масовано атакувала Україну. Окупанти здійснили запуски ракет по кількох українських містах. Зокрема, вибухи пролунали у Києві. За даними влади, ціллю ворога став житловий будинок у Печерському районі, ще кілька ракет збили системи ППО.

В Офісі президента вже відреагували на масштабну атаку росіян. Там кажуть, що ракетний удар – це відповідь на промову президента України Володимира Зеленського на саміті G20.

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