В Житомире после взрывов пропал свет

В Житомире 15 ноября прогремели взрывы. По информации местных жителей, город частично остался без воды и света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Cуспільне Житомир".
Пока непонятно, был ли в городе "прилет". Однако глава Житомирской ОВА в своем Telegram сообщил, что над территорией области работает система ПВО.
"В очередной раз подчеркиваю полный запрет на фото- и видеофиксацию работы противовоздушной обороны и падение обломков", - написал он.
Обновлено 16:37.
По словам главы Житомирского горсовета Сергея Сухомлина, враг нанес по городу два ракетных удара. Целью врага стала энергетическая инфраструктура. Пока что город остается без энергоснабжения.
Напомним, российская армия во вторник, 15 ноября, вновь массированно атаковала Украину. Оккупанты осуществили запуски ракет по нескольким украинским городам. В частности, взрывы прогремели в Киеве. По данным властей, целью врага стал жилой дом в Печерском районе, еще несколько ракет сбили системы ПВО.
В Офисе президента уже отреагировали на масштабную атаку россиян. Там говорят, что ракетный удар - это ответ на речь президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20.
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