Відповідь на промову Зеленського на саміті G20: В ОП відреагували на удари по Україні

Масштабна ракетна атака на Україну є відповіддю росіян на промову президента України Володимира Зеленського на саміті G20.

Про це повідомив голова Офісу президент Андрій Єрмак, передає РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter .

"Росія відповідає на потужну промову Зеленського на саміті G20 новою ракетною атакою. Невже хтось серйозно думає, що Кремль справді хоче миру? Він хоче послуху. Але зрештою терористи завжди програють", - написав Єрмак.

Нагадаємо, російська армія у вівторок, 15 листопада, знову масовано атакувала Україну. Окупанти здійснили запуски ракет по кількох українських містах. Зокрема, вибухи пролунали у Києві. За даними влади, ціллю ворога став житловий будинок у Печерському районі, ще кілька ракет збили системи ППО.

Варто зазначити, що раніше у Повітряних силах попереджали, що російські війська можуть завдати масованого ракетного удару по Україні під час саміту "Великої двадцятки".

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