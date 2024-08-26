У Житомирі призупинили водопостачання через масовану атаку РФ

Внаслідок російської масованої атаки по Україні, яка почалася сьогодні вранці, у Житомирі було тимчасово призупинено водопосточання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Житомирводоканал".
Зазначається, що внаслідок російської атаки місто було знеструмлено, тому водопостачання було призупинено.
"Шановні містяни, унаслідок знеструмлення міста через ракетну атаку, наразі призупинено водопостачання Житомира", - йдеться у повідомленні.
Водоканал також уточнив, що більше інформації щодо відновлення водопостачання буде згодом.
Вранці у понеділок 26 серпня росіяни почали масований обстріл по території України ударними дронами й крилатими ракетами. Вночі повідомлялося про зліт 10 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС РФ й виведення ворожих кораблів з "Калібрами" у Чорне море.
Раніше стало відомо, що у Києві та низці областей почалися перебої зі світлом унаслідок російського осбтрілу. У низці районів столиці також тимчасово було призупинено водопостачання. Водночас УЗ повідомляла про знеструмлення поїздів.
Подробиці нового масштабного обстрілу росіян України - читайте за посиланням.
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