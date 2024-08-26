У Житомирі призупинили водопостачання через масовану атаку РФ

Зазначається, що внаслідок російської атаки місто було знеструмлено, тому водопостачання було призупинено.

"Шановні містяни, унаслідок знеструмлення міста через ракетну атаку, наразі призупинено водопостачання Житомира", - йдеться у повідомленні.

Водоканал також уточнив, що більше інформації щодо відновлення водопостачання буде згодом.

Масований російський обстріл України 26 серпня

Вранці у понеділок 26 серпня росіяни почали масований обстріл по території України ударними дронами й крилатими ракетами. Вночі повідомлялося про зліт 10 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС РФ й виведення ворожих кораблів з "Калібрами" у Чорне море.

Раніше стало відомо, що у Києві та низці областей почалися перебої зі світлом унаслідок російського осбтрілу. У низці районів столиці також тимчасово було призупинено водопостачання. Водночас УЗ повідомляла про знеструмлення поїздів.