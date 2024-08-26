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У Житомирі призупинили водопостачання через масовану атаку РФ

Фото: відключення водопостачання в Житомирі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ніна Єланська

Внаслідок російської масованої атаки по Україні, яка почалася сьогодні вранці, у Житомирі було тимчасово призупинено водопосточання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Житомирводоканал".

Зазначається, що внаслідок російської атаки місто було знеструмлено, тому водопостачання було призупинено.

"Шановні містяни, унаслідок знеструмлення міста через ракетну атаку, наразі призупинено водопостачання Житомира", - йдеться у повідомленні.

Водоканал також уточнив, що більше інформації щодо відновлення водопостачання буде згодом.

Масований російський обстріл України 26 серпня

Вранці у понеділок 26 серпня росіяни почали масований обстріл по території України ударними дронами й крилатими ракетами. Вночі повідомлялося про зліт 10 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС РФ й виведення ворожих кораблів з "Калібрами" у Чорне море.

Раніше стало відомо, що у Києві та низці областей почалися перебої зі світлом унаслідок російського осбтрілу. У низці районів столиці також тимчасово було призупинено водопостачання. Водночас УЗ повідомляла про знеструмлення поїздів.

 

 

Подробиці нового масштабного обстрілу росіян України - читайте за посиланням.

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