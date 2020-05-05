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В Житомире закрыли общежитие после вспышки коронавируса

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 17:37
В Житомире закрыли общежитие после вспышки коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В общежитии зафиксировали 3 случая COVID-19

В Житомире после вспышки коронавируса закрыли общежитие. Об этом во время брифинга заявила заместитель главы Житомирской облгосадминистрации Наталия Остапченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, в общежитии по адресу проспект Мира, 12 обнаружили троих заболевших коронавирусом.

"Там выявлено 3 случая заболевания COVID-19. Сейчас проверяются контакты заболевших. Все люди изолированы и предупреждены о том, что они могут быть опасными", - сообщила Остапченко.

Ранее РБК-Украина писало, что в Житомирской области из-за вспышки коронавируса среди медицинских работников на две недели закрыли городскую больницу №2. В течение прошлой недели обнаружили коронавирус в 16 работников больницы.

Отметим, по последним данным Министерства здравоохранения в Житомирской области зафиксировано 448 случаев заболевания коронавирусом. Всего в Украине 12 697 больных COVID-19, из них 316 пациентов умерли.

Ранее в Минздраве заявили об определенной стабилизации ситуации с распространением вируса в Украине. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, 17 дней подряд количество новых случаев заражения коронавируса за сутки не превышает 600.

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