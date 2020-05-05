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В Житомирі закрили гуртожиток після спалаху коронавірусу

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 17:37
В Житомирі закрили гуртожиток після спалаху коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В гуртожитку зафіксували 3 випадки COVID-19

У Житомирі після спалаху коронавірусу закрили гуртожиток. Про це під час брифінгу заявила заступник голови Житомирської облдержадміністрації Наталія Остапченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, в гуртожитку за адресою проспект Миру, 12 виявили трьох хворих коронавірусом.

"Там виявлено 3 випадки захворювання COVID-19. Зараз перевіряються контакти хворих. Всі люди ізольовані і попереджені про те, що вони можуть бути небезпечними", - повідомила Остапченко.

Раніше РБК-Україна писало, що в Житомирській області через спалах коронавірусу серед медичних працівників на два тижні закрили міську лікарню №2. протягом минулого тижня виявили коронавірус в 16 працівників лікарні.

Зазначимо, що за останніми даними Міністерства охорони здоров'я в Житомирській області зафіксовано 448 випадків захворювання коронавірусом. Всього в Україні 12 697 хворих COVID-19, з них 316 пацієнтів померли.

Раніше в Моз заявили про певну стабілізації ситуації з поширенням вірусу в Україні. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, 17 днів підряд кількість нових випадків зараження коронавіруса за добу не перевищує 600.

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