В Житомире вспышка кишечной инфекции в школе: 7 учеников попали в больницу

В Житомире в общенациональной школе №20 произошла вспышка острой кишечной инфекции. Заразились сразу 9 учеников.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям .

"Состояние здоровья больных удовлетворительное. С 3 марта в школе приостановлен учебный процесс. Всего в ООШ учится 885 учеников. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - сообщили в ГСЧС.

Среди заболевших - ученики 2012-2013 годов рождения. Из них 7 учеников были госпитализированы, еще 2 - проходят амбулаторное лечение.

Напомним, на прошлой неделе вспышка острой кишечной инфекции произошла в одном из детских садов Тернополя. Тогда заразились 6 детей.

До этого также произошла вспышка кишечной инфекции в детсаду города Джурин Тернопольской области. Заразились девять детей, двое из них попали в больницу.

Также РБК-Украина писало, что в конце января в Кропивницком произошло массовое отравление детей в школе. В результате учеников младших классов перевели на дистанционное обучение.