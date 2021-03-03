В Житомирі спалах кишкової інфекції в школі: 7 учнів потрапили в лікарню

У Житомирі у загальнонаціональній школі №20 відбувся спалах гострої кишкової інфекції. Заразилися відразу 9 учнів.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій .

"Стан здоров'я хворих задовільний. З 3 березня в школі призупинено навчальний процес. Всього в ЗОШ навчається 885 учнів. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів", - повідомили в ДСНС.

Серед захворілих - учні 2012-2013 років народження. З них 7 учнів були госпіталізовані, ще 2 - проходять амбулаторне лікування.

Нагадаємо, минулого тижня спалах гострої кишкової інфекції сталася в одному з дитячих садів Тернополя. Тоді заразилися 6 дітей.

До цього також сталася спалах кишкової інфекції в дитсадку міста Джурин Тернопільської області. Заразилися дев'ять дітей, двоє з них потрапили до лікарні.

Також РБК-Україна писало, що в кінці січня в Кропивницького відбулося масове отруєння дітей в школі. У результаті учнів молодших класів перевели на дистанційне навчання.